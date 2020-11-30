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+375 29 278-77-88
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+375 44 578-77-88
- info-eclips@yandex.by
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+375 29 278-77-88
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+375 29 278-77-88
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Наши контакты :
МТС : +375 29 278-77-88
A1 : +375 44 578-77-88
Электронный ящик : info-eclips@yandex.by
Скайп : live:.cid.8830f71d20c2c314
Приветствуем Вас, будущий клиент интернет-магазина Eclipse SmartHome.
Мы рады Вам и готовы помочь в любом вопросе, который касается бытовой техники и электроники.
Наш магазин специализируется на определенных группах товаров, тем самым мы можем совершенно точно сказать, что наши советы помогут Вам быстрее, правильнее, а главное выгоднее приобрести нужную технику.
Наши специализации :
© Водонагреватели
© Кофеварки и кофемашины
© Кухонные плиты
© Микроволновые печи
© Посудомоечные машины
© Пылесосы
© Стиральные машины
© Телевизоры
© Термосы, термокружки
© Утюги
© Холодильники
© Чайники и термопоты
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Внимание :
® 1. Для оформления заказа стоимостью свыше 1000 руб, а также в отдельных случаях, может потребоваться предоплата в размере 5-10% с оформлением договора поставки. Вам выдадут договор и кассовый чек.
® 2. Работаем по безналичному расчету с ИП и Организациями. При оплате по б/н скидки и бонусы не действуют. Все счета выставляются уже с НДС.
® 3. Уважаемые покупатели! Курьеры не являются техническими специалистами и консультантами. Все вопросы и нюансы уточняйте у менеджеров при оформлении заказа.
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Доставка :
§ Понедельник-суббота. По Минску доставка товара от 200р осуществляется - бесплатно. Товар, который стоит меньше 200р - доставка по г.Минску = 4.9р
§ Вторник-суббота. По РБ доставка осуществляется в течении 2-3 дней (в зависимости от региона доставка и если товар есть на складе ) и от 3 до 5 дней (если товар под заказ)
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ГАРАНТИЯ:
В соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 14.06.2002 № 778 "О мерах по реализации Закона РБ "О защите прав потребителей" сложная бытовая техника (мобильные телефоны, радиотелефоны, DVD-проигрыватели, фотоаппараты, видеокамеры, акустика, домашние кинотеатры и др.) надлежащего качества не подлежит возврату и обмену по причине неподходящего цвета, размера, каких либо функций и проч.
Обмен недоброкачественного товара осуществляется только на основании заключения сервисного центра.
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ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК ! ! !