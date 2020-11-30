Развернуть описание

Наши контакты :



МТС : +375 29 278-77-88

A1 : +375 44 578-77-88



Электронный ящик : info-eclips@yandex.by

Скайп : live:.cid.8830f71d20c2c314





Приветствуем Вас, будущий клиент интернет-магазина Eclipse SmartHome.



Мы рады Вам и готовы помочь в любом вопросе, который касается бытовой техники и электроники.



Наш магазин специализируется на определенных группах товаров, тем самым мы можем совершенно точно сказать, что наши советы помогут Вам быстрее, правильнее, а главное выгоднее приобрести нужную технику.



Наши специализации :



© Водонагреватели



© Кофеварки и кофемашины



© Кухонные плиты



© Микроволновые печи



© Посудомоечные машины



© Пылесосы



© Стиральные машины



© Телевизоры



© Термосы, термокружки



© Утюги



© Холодильники



© Чайники и термопоты



---------------------------------------------------------------------------------------------------------



Внимание :



® 1. Для оформления заказа стоимостью свыше 1000 руб, а также в отдельных случаях, может потребоваться предоплата в размере 5-10% с оформлением договора поставки. Вам выдадут договор и кассовый чек.





® 2. Работаем по безналичному расчету с ИП и Организациями. При оплате по б/н скидки и бонусы не действуют. Все счета выставляются уже с НДС.





® 3. Уважаемые покупатели! Курьеры не являются техническими специалистами и консультантами. Все вопросы и нюансы уточняйте у менеджеров при оформлении заказа.





---------------------------------------------------------------------------------------------------------



Доставка :



§ Понедельник-суббота. По Минску доставка товара от 200р осуществляется - бесплатно. Товар, который стоит меньше 200р - доставка по г.Минску = 4.9р



§ Вторник-суббота. По РБ доставка осуществляется в течении 2-3 дней (в зависимости от региона доставка и если товар есть на складе ) и от 3 до 5 дней (если товар под заказ)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------



ГАРАНТИЯ:

В соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 14.06.2002 № 778 "О мерах по реализации Закона РБ "О защите прав потребителей" сложная бытовая техника (мобильные телефоны, радиотелефоны, DVD-проигрыватели, фотоаппараты, видеокамеры, акустика, домашние кинотеатры и др.) надлежащего качества не подлежит возврату и обмену по причине неподходящего цвета, размера, каких либо функций и проч.

Обмен недоброкачественного товара осуществляется только на основании заключения сервисного центра.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------





ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК ! ! !