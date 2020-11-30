Eclipse

14 отзывов
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Открыто

Сегодня магазин работает
с 9:00 до 21:00

Режим работы на неделю

  • пн 9:00 – 21:00
  • вт 9:00 – 21:00
  • ср 9:00 – 21:00
  • чт 9:00 – 21:00
  • пт 9:00 – 16:00
  • сб 9:00 – 21:00
  • вс 9:00 – 21:00

Обработка заказов корзины

  • пн 10:00 – 18:00
  • вт 10:00 – 18:00
  • ср 10:00 – 18:00
  • чт 10:00 – 18:00
  • пт 10:00 – 18:00
  • сб 10:00 – 18:00
  • вс 10:00 – 18:00
Контакты

Наши контакты :

МТС : +375 29 278-77-88
A1 : +375 44 578-77-88

Электронный ящик : info-eclips@yandex.by
Скайп : live:.cid.8830f71d20c2c314


Приветствуем Вас, будущий клиент интернет-магазина Eclipse SmartHome.

Мы рады Вам и готовы помочь в любом вопросе, который касается бытовой техники и электроники.

Наш магазин специализируется на определенных группах товаров, тем самым мы можем совершенно точно сказать, что наши советы помогут Вам быстрее, правильнее, а главное выгоднее приобрести нужную технику.

Наши специализации :

© Водонагреватели

© Кофеварки и кофемашины

© Кухонные плиты

© Микроволновые печи

© Посудомоечные машины

© Пылесосы

© Стиральные машины

© Телевизоры

© Термосы, термокружки

© Утюги

© Холодильники

© Чайники и термопоты

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Внимание :

® 1. Для оформления заказа стоимостью свыше 1000 руб, а также в отдельных случаях, может потребоваться предоплата в размере 5-10% с оформлением договора поставки. Вам выдадут договор и кассовый чек.


® 2. Работаем по безналичному расчету с ИП и Организациями. При оплате по б/н скидки и бонусы не действуют. Все счета выставляются уже с НДС.


® 3. Уважаемые покупатели! Курьеры не являются техническими специалистами и консультантами. Все вопросы и нюансы уточняйте у менеджеров при оформлении заказа.


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Доставка :

§ Понедельник-суббота. По Минску доставка товара от 200р осуществляется - бесплатно. Товар, который стоит меньше 200р - доставка по г.Минску = 4.9р

§ Вторник-суббота. По РБ доставка осуществляется в течении 2-3 дней (в зависимости от региона доставка и если товар есть на складе ) и от 3 до 5 дней (если товар под заказ)

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ГАРАНТИЯ:
В соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 14.06.2002 № 778 "О мерах по реализации Закона РБ "О защите прав потребителей" сложная бытовая техника (мобильные телефоны, радиотелефоны, DVD-проигрыватели, фотоаппараты, видеокамеры, акустика, домашние кинотеатры и др.) надлежащего качества не подлежит возврату и обмену по причине неподходящего цвета, размера, каких либо функций и проч.
Обмен недоброкачественного товара осуществляется только на основании заключения сервисного центра.

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ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК ! ! !

ООО "ТехТэч"

Юридический адрес: 220062, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121 корпус 2, пом. 6

УНП: 192835557

Свидетельство о регистрации 192835557 от 25.11.2020

Регистрирующий орган: Минский горисполком.

Зарегистрирован в торговом реестре 30.11.2020

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Отзывы

14 отзывов из 14

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14 отзывов

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ООО "ТехТэч"

Юридический адрес: 220062, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121 корпус 2, пом. 6

УНП: 192835557

Свидетельство о регистрации 192835557 от 25.11.2020

Регистрирующий орган: Минский горисполком.

Зарегистрирован в торговом реестре 30.11.2020

Образцы документов, подтверждающих оплату